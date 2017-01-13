В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 13 января, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
КГГА предупреждает о гололедице на дорогах и сильных порывах ветра 13 января
"13 января на дорогах страны гололедица. Ночью в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с; днем на Закарпатье сильные осадки", - говорится в сообщении.
На Киевщине 13 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Напомним, 13 января в Украине местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +14°
-
Днепр+31°... +17°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+30°... +13°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+30°... +16°
-
Кировоград+30°... +14°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+24°... +9°
-
Львов+22°... +8°
-
Николаев+32°... +15°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+30°... +16°
-
Ровно+25°... +10°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+30°... +15°
-
Тернополь+26°... +10°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +13°
-
Черкассы+31°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 71 %
Давление: 754 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 06:07
Закат 20:06
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей