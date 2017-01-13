В Киеве сегодня без осадков, днем до -1°

08:30, 13 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 января, в столице днем до -1°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -3°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

КГГА предупреждает о гололедице на дорогах и сильных порывах ветра 13 января

Сегодня солнце в столице взошло в 07:54, а зайдет в 16:19.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Украине местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.

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