В Украине сегодня местами пройдет снег, на западе до +3° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 13 января в Украине местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.
В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.
КГГА предупреждает о гололедице на дорогах и сильных порывах ветра 13 января
Во Львове 13 января снегопад, температура воздуха днем +2°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу ожидается небольшая облачность. Температура -1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +2°, ветер переменный, до 7.5 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до -5°, ветер южный и юго-западный, слабый.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем -4°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -6°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -1°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Краматорске в пятницу небольшая облачность, днем -3°. Ветер переменный, легкий.
В Северодонецке без осадков, температура днем -3°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°