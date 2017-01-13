В Украине сегодня местами пройдет снег, на западе до +3° (карта)

08:00, 13 января 2017
1728

Согласно данным Погода УНИАН, 13 января в Украине местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

КГГА предупреждает о гололедице на дорогах и сильных порывах ветра 13 января

Во Львове 13 января снегопад, температура воздуха днем +2°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу ожидается небольшая облачность. Температура -1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +2°, ветер переменный, до 7.5 м/с.

УНИАН
На западе до +3° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -5°, ветер южный и юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем -4°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -6°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -1°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Краматорске в пятницу небольшая облачность, днем -3°. Ветер переменный, легкий.

В Северодонецке без осадков, температура днем -3°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет На Гавайских островах зафиксировали мощнейшее землетрясение за последние 40 лет
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео) На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей