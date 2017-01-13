В Украине сегодня местами пройдет снег, на западе до +3° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 13 января в Украине местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.

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В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

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Во Львове 13 января снегопад, температура воздуха днем +2°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу ожидается небольшая облачность. Температура -1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +2°, ветер переменный, до 7.5 м/с.

На западе до +3° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -5°, ветер южный и юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем -4°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -6°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -1°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Краматорске в пятницу небольшая облачность, днем -3°. Ветер переменный, легкий.

В Северодонецке без осадков, температура днем -3°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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