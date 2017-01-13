На Закарпатье надвигаются метели и штормовой ветер (карты)

На Закарпатье сегодня ожидаются сильные осадки.

На Закарпатье ожидаются сильные осадки / Фото dsns.gov.ua

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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"13 января ночью в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что на высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра 25-30 м/с; днем на Закарпатье сильные осадки.

meteo.gov.ua

"13-14 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - предупредили синоптики.