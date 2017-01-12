Заснеженная Шотландия: сильный циклон принес снегопады в Великобританию (фоторепортаж)

17:31, 12 января 2017
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Вот так зима выглядит в Шотландии.

Резкое похолодание и снегопады в начале 2017 года обрушились не только на Украину, но и на многие другие страны мира.

В частности, от ужасной непогоды страдает Средиземноморский регион, а также Германия и Великобритания. Ночью в Средиземноморском регионе температура опускается до -20 градусов по Цельсию.

В то же время в результате сильных морозов на Балканах и в Восточной Европе уже погибли более 70 человек.

Как сообщал Погода.УНИАН, из-за шторма в Великобритании без электричества остались тысячи домов.

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