Заснеженная Шотландия: сильный циклон принес снегопады в Великобританию (фоторепортаж)

Вот так зима выглядит в Шотландии.

Резкое похолодание и снегопады в начале 2017 года обрушились не только на Украину, но и на многие другие страны мира.

В частности, от ужасной непогоды страдает Средиземноморский регион, а также Германия и Великобритания. Ночью в Средиземноморском регионе температура опускается до -20 градусов по Цельсию.

В то же время в результате сильных морозов на Балканах и в Восточной Европе уже погибли более 70 человек.

Как сообщал Погода.УНИАН, из-за шторма в Великобритании без электричества остались тысячи домов.