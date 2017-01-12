В Киеве завтра без осадков, днем до -1°

Согласно данным Погода УНИАН, 13 января в столице без осадков, температура воздуха днем до -1°.

В Киеве завтра днем до -1° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до -10°

Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 16:19.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 января, в Украине местами пройдет снег. На востоке ночью до -9°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.