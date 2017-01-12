В Киеве завтра без осадков, днем до -1°

19:00, 12 января 2017
1754

Согласно данным Погода УНИАН, 13 января в столице без осадков, температура воздуха днем до -1°.

УНИАН
В Киеве завтра днем до -1° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до -10°

Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 16:19.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 января, в Украине местами пройдет снег. На востоке ночью до -9°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
754 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей