КГГА предупреждает о гололедице на дорогах и сильных порывах ветра 13 января
Киевская городская государственная администрация предупреждает о сильных порывах ветра и гололедице на столичных дорогах завтра, 13 января.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до -10°
Как отмечают синоптики, в Киеве 13 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.
В КГГА напомнили жителям столицы правила поведения в случае усиления ветра. В частности, нужно все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; во время пребывания на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также избегать нахождения вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Кроме того, водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, а пешеходов - осторожно двигаться по тротуарам, переходить дорогу только в установленных для этого местах.
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