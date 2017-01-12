Завтра в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью до -9°
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 января, в Украине местами пройдет снег. На востоке ночью до -9°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -3°, днем -1°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.
Во Львове 13 января пройдет снег, ночью -2°, днем -+2°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до -10°
В Луцке завтра снегопад. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.
В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -4°, днем -1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +2°, ветер переменный, до 7.5 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью -9°, днем -5°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -7°, днем -6°. Ветер переменный, умеренный.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -4°, днем 0°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -4°, днем -2°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -7°, днем -3°, ветер переменный, легкий.
В Северодонецке завтра ожидается снегопад. Температура ночью -9°, днем -2°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°