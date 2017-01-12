Завтра в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью до -9°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 января, в Украине местами пройдет снег. На востоке ночью до -9°.

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В Киеве завтра без осадков, ночью -3°, днем -1°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

Во Львове 13 января пройдет снег, ночью -2°, днем -+2°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

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В Луцке завтра снегопад. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -4°, днем -1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +2°, ветер переменный, до 7.5 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью -9°, днем -5°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -7°, днем -6°. Ветер переменный, умеренный.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -4°, днем 0°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -4°, днем -2°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -7°, днем -3°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке завтра ожидается снегопад. Температура ночью -9°, днем -2°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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