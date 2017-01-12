В среду, 11 января, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 86 километрах на северо-восток от населенного пункта Токопилья. Очаг землетрясения залегал на глубине 69,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по меньшей мере один человек погиб, четверо получили серьезные травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на северо-востоке Индии.