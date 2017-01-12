Из-за шторма в Великобритании без электричества остались тысячи домов

Из-за штормового ветра в Англии, Шотландии и Северной Ирландии без света остались тысячи домов.

Шторм в Британии / Reuters

В Англии без электроснабжения остались, по меньшей мере, три тысячи домов, сотнями исчисляется количество отключений в Шотландии, передает "РИА Новости".

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Из-за упавших деревьев местным властям пришлось перекрыть некоторые автодороги. Крыши многих жилых домов повреждены.

По прогнозам метеорологов, в конце недели страну ждет снегопад.

Напомним, мост через пролив Эресунн, соединяющий Данию со Швецией, был закрыт 26 декабря из-за урагана.