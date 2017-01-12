На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до -10°

13:00, 12 января 2017
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В четверг и пятницу на автодорогах Украины пройдет снег, на западе температура до -10°.

На автодорогах Украины пройдет снег / УНИАН
На автодорогах Украины пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет снег. Температура -6°… -3°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, без осадков.

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На трассе Киев – Ужгород снегопад, температура в дороге -10° … -1°. В пятницу на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +2°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +4°, пройдет мокрый снег. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -6°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +1°. 13 января на этом направлении облачно с прояснениями, температура -5°… -1°.

По маршруту Киев – Черновцы местами пройдет снег, -4° … -2°. По данному направлению в пятницу практически без осадков, температура до +1°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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