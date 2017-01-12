На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до -10°
В четверг и пятницу на автодорогах Украины пройдет снег, на западе температура до -10°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет снег. Температура -6°… -3°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, без осадков.
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
На трассе Киев – Ужгород снегопад, температура в дороге -10° … -1°. В пятницу на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +2°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +4°, пройдет мокрый снег. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -6°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +1°. 13 января на этом направлении облачно с прояснениями, температура -5°… -1°.
По маршруту Киев – Черновцы местами пройдет снег, -4° … -2°. По данному направлению в пятницу практически без осадков, температура до +1°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +14°
-
Днепр+31°... +17°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+30°... +13°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+30°... +16°
-
Кировоград+30°... +14°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+24°... +9°
-
Львов+22°... +8°
-
Николаев+32°... +15°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+30°... +16°
-
Ровно+25°... +10°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+30°... +15°
-
Тернополь+26°... +10°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +13°
-
Черкассы+31°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+29°... +14°