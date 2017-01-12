Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В течение 13-14 января в связи со снегопадами и метелями в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 13 - 14 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Также в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы.

Напомним, сегодня, 12 января, в Карпатах и на востоке страны ожидаются пориви ветра 15-20 м/с.