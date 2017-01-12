В Чили вспыхнул крупный лесной пожар
Недалеко от чилийского города Вальпараисо вспыхнул еще один лесной пожар.
Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Ущерб от лесных пожаров в Теннесси оценили в $500 миллионов
"Следует отметить, что огонь подходит близко к населенным пунктам и важным объектам инфраструктуры. Существует высокий риск материального ущерба", - цитирует ведомство ТАСС.
На данный момент пожар уничтожил четыре здания.
Из-за огня эвакуировали более 160 заключенных женской тюрьмы, находящейся вблизи очагов возгорания.
"Из них 45 были переведены в Сантьяго, остальные были распределены по другим пенитенциарным учреждениям", - говорится в сообщении.
Кроме того, без света остались около 94 тысяч потребителей
Как сообщал УНИАН, ранее в результате пожара в Чили пострадали 19 человек.
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