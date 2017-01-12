В Чили вспыхнул крупный лесной пожар

11:37, 12 января 2017
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Недалеко от чилийского города Вальпараисо вспыхнул еще один лесной пожар.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Ущерб от лесных пожаров в Теннесси оценили в $500 миллионов

"Следует отметить, что огонь подходит близко к населенным пунктам и важным объектам инфраструктуры. Существует высокий риск материального ущерба", - цитирует ведомство ТАСС.

На данный момент пожар уничтожил четыре здания.

Из-за огня эвакуировали более 160 заключенных женской тюрьмы, находящейся вблизи очагов возгорания.

"Из них 45 были переведены в Сантьяго, остальные были распределены по другим пенитенциарным учреждениям", - говорится в сообщении.

Кроме того, без света остались около 94 тысяч потребителей

Как сообщал УНИАН, ранее в результате пожара в Чили пострадали 19 человек.

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