Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

В четверг, 12 января, на дорогах столицы ожидается гололедица.

На дорогах Киева ожидается гололедица / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 12 января в столице ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, сегодня, 12 января, в Карпатах и на востоке страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.