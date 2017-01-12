Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
В четверг, 12 января, на дорогах столицы ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сегодня в Украине местами пройдет снег и дождь, на юге до +6° (карта)
"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 12 января в столице ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.
В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Напомним, сегодня, 12 января, в Карпатах и на востоке страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
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