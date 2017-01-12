На востоке Украины и в Карпатах объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 12 января, в Карпатах и на востоке страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 12 января на дорогах Киева и Кировоградской области гололедица. В Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными во время пребывания на улице.

Напомним, в четверг, 12 января, в Украине местами пройдет снег и дождь. Теплее всего будет в Крыму - до +6°.