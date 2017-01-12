В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -2°

Согласно данным Погода УНИАН, 12 января в столице днем до -2°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -5°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:54, а зайдет в 16:17.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 января, в Украине местами пройдет снег и дождь. Теплее всего будет в Крыму - до +6°.

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