В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -2°

08:30, 12 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 января в столице днем до -2°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -5°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.1 м/с.

На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до +3°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:54, а зайдет в 16:17.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 января, в Украине местами пройдет снег и дождь. Теплее всего будет в Крыму - до +6°.

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