Сегодня в Украине местами пройдет снег и дождь, на юге до +6° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 января, в Украине местами пройдет снег и дождь. Теплее всего будет в Крыму - до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 января, в Украине местами пройдет снег и дождь. Теплее всего будет в Крыму - до +6°.
На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до +3°
В столице сегодня пройдет снег, днем -2°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.1 м/с.
Во Львове 12 января снегопад, температура воздуха днем -4°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем -1°. Ветер переменный, до 7.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг ожидаются осадки. Температура -3°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -4°, ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.
В Харькове пройдет мокрый снег. Температура до +1°, ветер переменный, умеренный.
В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +6°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.
В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6.8 м/с.
В Краматорске в среду солнечно, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке без осадков, температура днем -1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°