Сегодня в Украине местами пройдет снег и дождь, на юге до +6° (карта)

08:00, 12 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 января, в Украине местами пройдет снег и дождь. Теплее всего будет в Крыму - до +6°.

В Украине сегодня местами ожидаются осадки / УНИАН
В Украине сегодня местами ожидаются осадки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 января, в Украине местами пройдет снег и дождь. Теплее всего будет в Крыму - до +6°.

На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до +3°

В столице сегодня пройдет снег, днем -2°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.1 м/с.

Во Львове 12 января снегопад, температура воздуха днем -4°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем -1°. Ветер переменный, до 7.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг ожидаются осадки. Температура -3°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -4°, ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

УНИАН
На юге до +6° / УНИАН

В Харькове пройдет мокрый снег. Температура до +1°, ветер переменный, умеренный.

В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +6°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.

В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6.8 м/с.

В Краматорске в среду солнечно, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке без осадков, температура днем -1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.1 м/с.

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