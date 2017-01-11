У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

15:56, 11 января 2017
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Во вторник, 10 января, у берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3

Эпицентр подземных толчков располагался в 104 километрах на северо-запад от населенного пункта Киракира. Очаг землетрясения залегал на глубине 28,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по меньшей мере один человек погиб, четверо получили серьезные травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на северо-востоке Индии.

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