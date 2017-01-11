Завтра в Киеве снег, днем до -2°
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 января, в столице будет пасмурно, температура воздуха днем до -2°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -5°. Ночью обещают сильный снегопад.
Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.1 м/с.
КГГА предупреждает киевлян о гололеде на дорогах
Завтра солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 16:17.
Как сообщал УНИАН, 12 января в Украине ожидается снег. На юге будет холоднее всего, ночью до -14°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 71 %
Давление: 753 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 06:07
Закат 20:06
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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