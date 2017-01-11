Завтра в Киеве снег, днем до -2°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 января, в столице будет пасмурно, температура воздуха днем до -2°.

12 января в Украине ожидается снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -5°. Ночью обещают сильный снегопад.

Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.1 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 16:17.

Как сообщал УНИАН, 12 января в Украине ожидается снег. На юге будет холоднее всего, ночью до -14°.

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