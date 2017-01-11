В Украине завтра снегопад, на юге ночью до -14°

18:30, 11 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 января, в Украине пройдет снег. На востоке днем до +4°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Киеве завтра пасмурно с прояснениями, снег, ночью -6°, днем -2°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.1 м/с.

Во Львове 12 января пасмурно и снег, ночью -6°, днем -4°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Луцке завтра также снег, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°. Ветер переменный, до 7.1 м/с.

В Виннице в четверг пасмурно, снегопад. Температура ночью -7°, днем -3°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью -11°, днем -4°, ветер юго-западный, западный, до 5.7 м/с.

УНИАН
Практически по всей Украине обещают снег / УНИАН

В Харькове 12 января будет пасмурно, пройдет снег с дождем, температура ночью -9°, днем +1°. Ветер переменный, умеренный.

На юге Украины объявили штормовое предупреждение

В Днепре завтра пасмурно с прояснениями, также снег с дождем. Температура ночью -10°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе пройдет дождь и снег, пасмурно. Температура ночью -4°, днем +6°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.

Жителям Мариуполя обещают дождь, будет пасмурно, температура ночью -10°, днем +3°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

В Краматорске будет пасмурно, ливень, температура ночью -9°, днем +3°, ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой снег с дождем. Температура ночью -7°, днем +3°. Ветер юго-восточный и южный, до 6.6 м/с.

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