В Украине завтра снегопад, на юге ночью до -14°
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 января, в Украине пройдет снег. На востоке днем до +4°.
В Киеве завтра пасмурно с прояснениями, снег, ночью -6°, днем -2°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.1 м/с.
Во Львове 12 января пасмурно и снег, ночью -6°, днем -4°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Луцке завтра также снег, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°. Ветер переменный, до 7.1 м/с.
В Виннице в четверг пасмурно, снегопад. Температура ночью -7°, днем -3°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью -11°, днем -4°, ветер юго-западный, западный, до 5.7 м/с.
В Харькове 12 января будет пасмурно, пройдет снег с дождем, температура ночью -9°, днем +1°. Ветер переменный, умеренный.
На юге Украины объявили штормовое предупреждение
В Днепре завтра пасмурно с прояснениями, также снег с дождем. Температура ночью -10°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе пройдет дождь и снег, пасмурно. Температура ночью -4°, днем +6°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.
Жителям Мариуполя обещают дождь, будет пасмурно, температура ночью -10°, днем +3°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
В Краматорске будет пасмурно, ливень, температура ночью -9°, днем +3°, ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой снег с дождем. Температура ночью -7°, днем +3°. Ветер юго-восточный и южный, до 6.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+30°... +13°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+32°... +15°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+31°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°