В Таиланде продолжает увеличиваться число жертв наводнения
В результате наводнения на юге Таиланда погиб 31 человек, двое считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций страны.
В Аргентине из-за наводнений эвакуировали более 600 человек
Глава ведомства Чатчай Промлерт сообщил, что из-за проливных дождей под водой оказались почти 400 тыс. домохозяйств в 12 провинциях южного Таиланда, где проживает почти 1,18 млн человек. Вода размыла более 200 дорог и уничтожила почти 60 мостов, передает ТАСС.
По прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшие дни вновь ожидаются дожди, однако выпадение осадков будет менее интенсивным.
Дождливая погода держится в регионе с начала января.
Напомним, ранее сообщалось о 25 погибших.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +14°
-
Днепр+31°... +17°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+30°... +13°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+30°... +16°
-
Кировоград+30°... +14°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+24°... +9°
-
Львов+22°... +8°
-
Николаев+32°... +15°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+30°... +16°
-
Ровно+25°... +10°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+30°... +16°
-
Тернополь+26°... +10°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +13°
-
Черкассы+31°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 70 %
Давление: 753 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 06:07
Закат 20:06
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей