В Таиланде продолжает увеличиваться число жертв наводнения

В результате наводнения на юге Таиланда погиб 31 человек, двое считаются пропавшими без вести.

Наводнение в Таиланде / Reuters

Об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций страны.

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Глава ведомства Чатчай Промлерт сообщил, что из-за проливных дождей под водой оказались почти 400 тыс. домохозяйств в 12 провинциях южного Таиланда, где проживает почти 1,18 млн человек. Вода размыла более 200 дорог и уничтожила почти 60 мостов, передает ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшие дни вновь ожидаются дожди, однако выпадение осадков будет менее интенсивным.

Дождливая погода держится в регионе с начала января.

Напомним, ранее сообщалось о 25 погибших.