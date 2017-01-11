На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до +3°

В среду и четверг на популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до +3°.

На автодорогах Украины пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдет снег. Температура -2°… +1°. Завтра на этом маршруте температура до -5°, практически без осадков.

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На трассе Киев – Ужгород без осадков, температура в дороге -9° … -2°. В четверг на этом маршруте снегопад, температура до -9°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, местами пройдет мокрый снег. Завтра на данном маршруте ожидаются осадки, температура до +3°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в дороге до -3°. 12 января на этом направлении пройдет снег, температура -2°… +1°.

По маршруту Киев – Черновцы снегопад, -7° … -3°. По данному направлению в четверг также ожидаются осадки, температура до -4°.

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