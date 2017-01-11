На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до +3°
В среду и четверг на популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до +3°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдет снег. Температура -2°… +1°. Завтра на этом маршруте температура до -5°, практически без осадков.
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На трассе Киев – Ужгород без осадков, температура в дороге -9° … -2°. В четверг на этом маршруте снегопад, температура до -9°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, местами пройдет мокрый снег. Завтра на данном маршруте ожидаются осадки, температура до +3°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в дороге до -3°. 12 января на этом направлении пройдет снег, температура -2°… +1°.
По маршруту Киев – Черновцы снегопад, -7° … -3°. По данному направлению в четверг также ожидаются осадки, температура до -4°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+32°... +17°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+29°... +11°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +7°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+25°... +9°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +16°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+30°... +14°
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Чернигов+31°... +12°
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Черновцы+29°... +13°