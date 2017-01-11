На юге Украины объявили штормовое предупреждение

До конца суток в южных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

На юге Украины ожидается сильный ветер и снегопад / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Гидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 11 января в южной части страны (Одесская, Николаевская, Херсонская области) порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отмечают, что завтра, 12 января, в Карпатах днем и в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели обращаются с просьбой по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.

Напомним, в течение 10 января спасатели ГСЧС освободили из снежного плена 37 автомобилей.