Непогода накрыла западное побережье США

На прошлой неделе на западном побережье США прошли сильные дожди и снегопады.

Снегопад в Неваде / Reuters

В некоторых районах штатов Калифорния и Невада ливни привели к самому сильному за последние 11 лет наводнению, сообщает Al Jazeera.

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В указанных штатах из-за подъема грунтовых вод и возможности схода оползней эвакуировали более 5 тыс. человек. В Орегоне и Вашингтоне замерзли дороги, что привело к многочисленным авариям, в результате которых погибли несколько человек.

Еще одной проблемой стал сильный ветер, который повредил многие здания и деревья. Во многих районах это привело к отключению электричества. В городе Сьерра в воскресенье зафиксировали порыв ветра в 278 км/ч.

Ожидается, что непогода в Калифорнии и Неваде продлится до четверга.

Напомним, в Стамбуле из-за продолжающегося снегопада отменили занятия во всех школах.