В Полтавской области за сутки из снежного плена освободили почти 40 автомобилей

11:37, 11 января 2017
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В течение 10 января спасатели ГСЧС освободили из снежного плена 37 автомобилей.

ДСНС
В Полтавской области за сутки из снежного плена освободили 37 автомобилей / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, на автодороге Полтава-Александрия возле села Подгоровка Козельщинского района в результате сложных погодных условий съехали в кювет 3 автомобиля (2 грузовых и 1 легковой). Спасатели с помощью лебедки отбуксировали автомобили на безопасный участок дороги.

С начала зимнего периода высвобождено 13 автомобилей службы экстренной медицинской помощи, 7 автобусов, 586 грузовых и 93 легковых автомобиля, в которых находилось 929 граждан.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует постепенное потепление к концу текущей недели и новое понижение температуры воздуха 18-19 января до 15-17 градусов мороза.

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