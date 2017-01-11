В Аргентине из-за схода оползня эвакуировали более тысячи человек

10:31, 11 января 2017
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В результате схода оползня вблизи населенного пункта Волькан в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины погибли два человека.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за стихии эвакуировали более тысячи человек.

В результате схода оползня в Новой Каледонии погибли пять человек

Погибшие мужчина и женщина находились в автомобиле, который оказался на пути оползня. Еще один человек пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой Clarin.

Отмечается, что несколько дорог в пострадавшем департаменте были заблокированы. Кроме того, оползень и проливные дожди также привели к отмене девятого этапа ралли-марафона "Дакар".

Напомним, в результате схода оползня в провинции Центральная Ява на западе Индонезии погиб один человек, двое пропали без вести, еще пятеро пострадали.

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