КГГА предупреждает киевлян о гололеде на дорогах
В среду, 11 января, в Киеве на дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (ГСЧС).
Гидрометцентр прогнозирует потепление к концу недели и новое снижение температуры 18-19 января
"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 11 января в столице ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Напомним, 11 января в Украине местами пройдет мокрый снег. Холоднее всего будет на западе - до -9°.
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