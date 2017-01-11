КГГА предупреждает киевлян о гололеде на дорогах

09:27, 11 января 2017
930
0

В среду, 11 января, в Киеве на дорогах ожидается гололедица.

УНИАН
В Киеве на дорогах ожидается гололедица / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (ГСЧС).

Гидрометцентр прогнозирует потепление к концу недели и новое снижение температуры 18-19 января

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 11 января в столице ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, 11 января в Украине местами пройдет мокрый снег. Холоднее всего будет на западе - до -9°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей