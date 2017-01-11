КГГА предупреждает киевлян о гололеде на дорогах

В среду, 11 января, в Киеве на дорогах ожидается гололедица.

В Киеве на дорогах ожидается гололедица / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (ГСЧС).

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"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 11 января в столице ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, 11 января в Украине местами пройдет мокрый снег. Холоднее всего будет на западе - до -9°.