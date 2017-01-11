В Одесской области ожидается новый удар стихии: прогнозируют сильный снег и ветер

09:10, 11 января 2017
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Одесская область в ожидании нового удара стихии. Синоптики напрогнозировали региона порывистый ветер и снег. Людей предупредили без потребности не выезжать на своем транспорте.

Непогода не отступает из Украины / REUTERS
Непогода не отступает из Украины / REUTERS

Особенно непогода заденет южную часть региона, хотя там до сих пор не полностью преодолели последствия предыдущего снегопада, говорится в сюжете ТСН.

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Ночью в Одесской области начал усиливаться ветер, он сейчас порывистый, до 15 метров в секунду. А вот обещанный ночью снег пока не пошел. Но, несмотря на это, ровно в 00:00 в регионе закрыты все крупные трассы, потому что в прошлый раз не все из людей прислушивались к предупреждениям не выезжать и попали в снежный плен.

Физически автодороги будут закрыты до девяти часов утра среды, 11 января, а затем будет приниматься решение оперативным штабом в зависимости от ситуации.

На юге региона развернули на дорогах дополнительные пункты обогрева и выставили еще патрули дорожной полиции. В Измаильский и Белгород-Днестровском районах продлили каникулы для школьников в связи с погодой.

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