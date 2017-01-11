В Одесской области ожидается новый удар стихии: прогнозируют сильный снег и ветер
Одесская область в ожидании нового удара стихии. Синоптики напрогнозировали региона порывистый ветер и снег. Людей предупредили без потребности не выезжать на своем транспорте.
Особенно непогода заденет южную часть региона, хотя там до сих пор не полностью преодолели последствия предыдущего снегопада, говорится в сюжете ТСН.
Непогода в Украине: в Днепропетровской области ограничено движение транспорта
Ночью в Одесской области начал усиливаться ветер, он сейчас порывистый, до 15 метров в секунду. А вот обещанный ночью снег пока не пошел. Но, несмотря на это, ровно в 00:00 в регионе закрыты все крупные трассы, потому что в прошлый раз не все из людей прислушивались к предупреждениям не выезжать и попали в снежный плен.
Физически автодороги будут закрыты до девяти часов утра среды, 11 января, а затем будет приниматься решение оперативным штабом в зависимости от ситуации.
На юге региона развернули на дорогах дополнительные пункты обогрева и выставили еще патрули дорожной полиции. В Измаильский и Белгород-Днестровском районах продлили каникулы для школьников в связи с погодой.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +17°
-
Днепр+32°... +22°
-
Донецк+32°... +24°
-
Житомир+24°... +17°
-
Запорожье+32°... +24°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+24°... +19°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+26°... +19°
-
Одесса+27°... +20°
-
Полтава+29°... +21°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+22°... +15°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+28°... +20°
-
Хмельницкий+23°... +15°
-
Черкассы+26°... +19°
-
Чернигов+26°... +18°
-
Черновцы+24°... +16°