В Киеве сегодня без осадков, днем до -3°
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 января, в столице днем до -3°, без осадков.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер восточный, до 3.4 м/с.
Гидрометцентр прогнозирует потепление к концу недели и новое снижение температуры 18-19 января
Сегодня солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 16:16.
Как сообщал УНИАН, 11 января в Украине местами пройдет мокрый снег. Холоднее всего будет на западе - до -9°, а в Крыму столбик термометра поднимется до +5°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 80 %
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