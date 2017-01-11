В Киеве сегодня без осадков, днем до -3°

08:30, 11 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 января, в столице днем до -3°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня днем до -3° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер восточный, до 3.4 м/с.

Гидрометцентр прогнозирует потепление к концу недели и новое снижение температуры 18-19 января

Сегодня солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 16:16.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Украине местами пройдет мокрый снег. Холоднее всего будет на западе - до -9°, а в Крыму столбик термометра поднимется до +5°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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