В Украине сегодня местами пройдет снег, на западе температура до -9° (карта)

08:01, 11 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 января в Украине местами пройдет мокрый снег. Холоднее всего будет на западе - до -9°, а в Крыму столбик термометра поднимется до +5°.

УНИАН
В Украине местами пройдет снег / УНИАН

В столице сегодня пасмурно, днем -3°. Ветер восточный, до 3.4 м/с.

Гидрометцентр прогнозирует потепление к концу недели и новое снижение температуры 18-19 января

Во Львове 11 января без осадков, температура воздуха днем -9°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -7°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пасмурно. Температура -4°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают мокрый снег, температура днем +2°, ветер переменный, до 8.4 м/с.

УНИАН
На западе до -9° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -3°, ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня пройдет ливень. Температура днем +5°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.

В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6.8 м/с.

В Краматорске в среду солнечно, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке без осадков, температура днем -1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.1 м/с.

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