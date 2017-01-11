В Украине сегодня местами пройдет снег, на западе температура до -9° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 11 января в Украине местами пройдет мокрый снег. Холоднее всего будет на западе - до -9°, а в Крыму столбик термометра поднимется до +5°.
В столице сегодня пасмурно, днем -3°. Ветер восточный, до 3.4 м/с.
Гидрометцентр прогнозирует потепление к концу недели и новое снижение температуры 18-19 января
Во Львове 11 января без осадков, температура воздуха днем -9°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -7°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пасмурно. Температура -4°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают мокрый снег, температура днем +2°, ветер переменный, до 8.4 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -3°, ветер восточный и юго-восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня пройдет ливень. Температура днем +5°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.
В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6.8 м/с.
В Краматорске в среду солнечно, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке без осадков, температура днем -1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°