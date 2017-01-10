На юге Одесской области из-за ухудшения погоды с полуночи запрещается передвигаться по дорогам
На юге Одесской области в связи с ухудшением погоды с полуночи вводится запрет на передвижение по всем дорогам.
Как сообщили УНИАН в Одесском областном совете, запрет вводится в связи с прогнозом метеоцентра Черного и Азовского морей об ухудшении погодных условий в ночь на 11 января.
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«В частности, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, как следствие – гололедица, а также порывы ветра до 20 метров в секунду. Поэтому принято решение о перекрытии дорожного движения в девяти южных районах с полуночи до 9.00 11 января», - сообщили в областном совете.
Отмечается, что в это же время также частично перекроют движение в Овидиопольском, Беляевском и Лиманском районах. Не исключено, что запрет будет продлен и в среду.
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