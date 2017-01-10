Завтра в Киеве пасмурно, днем до -3°

19:00, 10 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 января, в столице будет пасмурно, температура воздуха днем до -3°.

УНИАН
Ночью пройдет небольшой снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -4°. Ночью обещают небольшой снег.

Ветер восточный, до 3.4 м/с.

Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах

Завтра солнце в столице взойдет в 07:55, а зайдет в 16:16.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Украине ожидается снег. На западе будет холоднее всего, до -15°.

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