Из-за снегопада в школах Стамбула отменили занятия
В Стамбуле из-за продолжающегося снегопада отменили занятия во всех школах.
Об этом в Twitter сообщил губернатор города Васип Шахин.
В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег (фото)
Снегопад в Стамбуле продолжается уже несколько дней, в аэропортах города было отменено более 1400 рейсов. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства, передает "РИА Новости".
"В связи с сильным снегопадом, пробками и гололедом на дорогах ученикам школа предоставлен один выходной во вторник", - написал Шахин в Twitter.
Отмечается, что занятия в школах во вторник отменены и в провинциях Эдирне, Чанаккале, Ялова, Балыкесир.
Напомним, во всех школах Греции во вторник, 10 января, из-за непогоды отменили занятия в школах.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +17°
-
Днепр+32°... +22°
-
Донецк+32°... +24°
-
Житомир+24°... +17°
-
Запорожье+32°... +24°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+24°... +19°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+26°... +19°
-
Одесса+27°... +20°
-
Полтава+29°... +21°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+22°... +15°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+28°... +20°
-
Хмельницкий+23°... +15°
-
Черкассы+26°... +19°
-
Чернигов+26°... +18°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 81 %
Давление: 757 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей