Из-за снегопада в школах Стамбула отменили занятия

16:07, 10 января 2017
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В Стамбуле из-за продолжающегося снегопада отменили занятия во всех школах.

Непогода в Стамбуле / Reuters
Непогода в Стамбуле / Reuters

Об этом в Twitter сообщил губернатор города Васип Шахин.

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Снегопад в Стамбуле продолжается уже несколько дней, в аэропортах города было отменено более 1400 рейсов. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства, передает "РИА Новости".

"В связи с сильным снегопадом, пробками и гололедом на дорогах ученикам школа предоставлен один выходной во вторник", - написал Шахин в Twitter.

Отмечается, что занятия в школах во вторник отменены и в провинциях Эдирне, Чанаккале, Ялова, Балыкесир.

Напомним, во всех школах Греции во вторник, 10 января, из-за непогоды отменили занятия в школах. 

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