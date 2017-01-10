В Украине завтра немного потеплеет, на юге днем до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 января, в Украине местами пройдет снег. На западе до -15°.

Холоднее всего будет на западе / УНИАН

В Киеве завтра облачно, ночью -5°, днем -3°. Ветер восточный, до 3.4 м/с.

Во Львове 11 января переменная облачность, ночью -13°, днем -9°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра также переменная облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -7°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.6 м/с.

В Виннице в среду облачно. Температура ночью -7°, днем -4°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают снегопад. Температура ночью -9°, днем +1°, ветер переменный, до 8.4 м/с.

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В Харькове 11 января ожидается переменная облачность, температура ночью -7°, днем -4°. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

В Днепре завтра прогнозируют снег. Температура ночью -3°, днем -2°. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

В Симферополе пройдет дождь, ожидается небольшая облачность. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.

На севере Украины будет облачно / УНИАН

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -2°, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6.8 м/с.

В Краматорске будет ясно, температура ночью -5°, днем -1°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -5°, днем -1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.1 м/с.

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