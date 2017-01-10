В Украине завтра немного потеплеет, на юге днем до +1°
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 января, в Украине местами пройдет снег. На западе до -15°.
В Киеве завтра облачно, ночью -5°, днем -3°. Ветер восточный, до 3.4 м/с.
Во Львове 11 января переменная облачность, ночью -13°, днем -9°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра также переменная облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -7°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.6 м/с.
В Виннице в среду облачно. Температура ночью -7°, днем -4°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Одесситам на завтра обещают снегопад. Температура ночью -9°, днем +1°, ветер переменный, до 8.4 м/с.
Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах
В Харькове 11 января ожидается переменная облачность, температура ночью -7°, днем -4°. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.
В Днепре завтра прогнозируют снег. Температура ночью -3°, днем -2°. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.
В Симферополе пройдет дождь, ожидается небольшая облачность. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -2°, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6.8 м/с.
В Краматорске будет ясно, температура ночью -5°, днем -1°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -5°, днем -1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°