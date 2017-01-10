Гидрометцентр прогнозирует потепление к концу недели и новое снижение температуры 18-19 января
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует постепенное потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января до 15-17 градусов мороза.
Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.
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"К выходным мы ожидаем повышение температуры. Запад останется холоднее - на уровне 7-12 градусов мороза, на остальной территории температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 1 градусов. Уже сейчас пошло повышение температуры", - сказала она.
По данным эксперта, погода со знаком "плюс" задержится в Украине недолго. Так, по ее словам, уже к 18-19 января ожидается повторное снижение температуры до минус 15-17 градусов под действием скандинавского антициклона.
"Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими - до минус 15-17 градусов", - сообщила Адаменко.
Она добавила, что в этот период ожидаются незначительные осадки.
"Большие осадки не ожидаются, но "добавки" к снежному покрову будут", - сказала эксперт.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, в январе и феврале 2017 года ожидается повышение температуры воздуха по сравнению с нормой, однако возможна резкая смена погодных условий с кратковременными и достаточно сильными похолоданиями.
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