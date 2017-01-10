Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах

14:33, 10 января 2017
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Во вторник, 10 января, в столице ожидается гололедица на дорогах.

Фото УНИАН
Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На популярных украинских маршрутах выпадет снег, на западе температура до -9°

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 10 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Коммунальщики обращаются с просьбой не парковать частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, по состоянию на утро 10 января в Украине остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях.

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