Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах
Во вторник, 10 января, в столице ожидается гололедица на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
На популярных украинских маршрутах выпадет снег, на западе температура до -9°
"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 10 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Коммунальщики обращаются с просьбой не парковать частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Напомним, по состоянию на утро 10 января в Украине остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +17°
-
Днепр+32°... +22°
-
Донецк+32°... +24°
-
Житомир+24°... +17°
-
Запорожье+32°... +24°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+24°... +19°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +16°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+26°... +19°
-
Одесса+27°... +20°
-
Полтава+29°... +21°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+22°... +15°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+28°... +20°
-
Хмельницкий+23°... +15°
-
Черкассы+26°... +19°
-
Чернигов+26°... +18°
-
Черновцы+24°... +16°