Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 25

13:08, 10 января 2017
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В результате наводнения на юге Таиланда погибли 25 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Наводнение в Таиланде / Reuters
Наводнение в Таиланде / Reuters

Об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций страны, передает ТАСС.

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По словам главы ведомства Чатчая Промлерта, из-за проливных дождей под водой оказались более 360 тыс. домохозяйств в 12 провинциях южного Таиланда, где проживает почти 1,1 млн. человек. Вода размыла более 200 дорог и уничтожила почти 60 мостов.

Отмечается, что больше всего пострадал район Банг Сапхан провинции Прачуап Кхирикхан. Здесь из местной больницы эвакуировали пациентов. Водой заблокированы автомобильные и железные дороги.

Напомним, ранее сообщалось о 21 погибшем. 

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