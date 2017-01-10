Во вторник, 10 января, у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3.

У берегов Филиппин произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 188 километрах на юго-восток от населенного пункта Табиауан. Очаг землетрясения залегал на глубине 612,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по меньшей мере один человек погиб, четверо получили серьезные травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на северо-востоке Индии.