У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3

12:01, 10 января 2017
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Во вторник, 10 января, у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Филиппин произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,9

Эпицентр подземных толчков располагался в 188 километрах на юго-восток от населенного пункта Табиауан. Очаг землетрясения залегал на глубине 612,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по меньшей мере один человек погиб, четверо получили серьезные травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на северо-востоке Индии.

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