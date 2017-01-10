В Греции из-за холодов закрыли все школы (фоторепортаж)

11:32, 10 января 2017
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Во всех школах Греции во вторник, 10 января, из-за непогоды отменили занятия в школах. 

Снегопад в Греции / Reuters
Снегопад в Греции / Reuters

Антициклон "Ариадна" на прошлой неделе принес небывалые для Греции морозы и снегопады, в некоторых регионах введено чрезвычайное положение.

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Вчера, 9 января, метеорологи предупредили о новом ухудшении погоды и снегопадах по всей стране. Сильный снегопад прошел в Афинах, передает "РИА Новости".

Власти столичного региона Аттика объявили, что во вторник будут закрыты все школы. Отмечается, что решение распространяется и на частные школы с некоторыми исключениями. Не будут работать и детские сады.

Школы в Греции, как и большинство домов, не рассчитаны на холодную погоду.

Из-за снегопада и гололеда закрыто движение на многих дорогах в Аттике, на некоторых магистралях движение разрешено лишь с цепями противоскольжения.

Напомним, 29 декабря в Афинах выпал снег. Тогда погода сказалась на работе общественного транспорта. 

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