Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными четыре населенных пункта

10:23, 10 января 2017
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По состоянию на утро 10 января в Украине остаются обесточенным 4 населенных пункта в 2 областях.

Непогода в Украине / ГСЧС
Непогода в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, электроснабжение отсутствует в трех населенных пунктах Львовской области, и в одном Одесской области.

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Также в ГСЧС отмечают, что на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.

Однако в Одесской области с 8 января на автодорогах общего пользования остается ограниченным движение всех транспортных средств, а именно: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново.

Также в Николаевской области усложнен проезд по дороге местного значения до с. Ульяновка Братского района.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Напомним, 10 января, в горах Черновицкой области ожидается значительный уровень лавинной опасности.

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