Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными четыре населенных пункта
По состоянию на утро 10 января в Украине остаются обесточенным 4 населенных пункта в 2 областях.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, электроснабжение отсутствует в трех населенных пунктах Львовской области, и в одном Одесской области.
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Также в ГСЧС отмечают, что на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.
Однако в Одесской области с 8 января на автодорогах общего пользования остается ограниченным движение всех транспортных средств, а именно: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново.
Также в Николаевской области усложнен проезд по дороге местного значения до с. Ульяновка Братского района.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
Напомним, 10 января, в горах Черновицкой области ожидается значительный уровень лавинной опасности.
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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