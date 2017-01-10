На популярных украинских маршрутах выпадет снег, на западе температура до -9°
На автодорогах Украины в ближайшие дни ожидается снег, на западе температура опустится до -9°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня местами пройдет снег, температура до -9°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки в виде снега, температура от -4°...+2°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня местами также выпадет снег, температура в дороге -5°... -9°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до -9°.
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На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет снег. Температура в дороге -4°... -5°. Завтра по этому маршруту обещают переменную облачность, температура -3°... -2°.
На Мариупольском направлении сегодня также выпадет снег, температура -5°...+1°. Завтра по этому маршруту местами снегопад и переменная облачность, в Мариуполе ливень, температура -3°... +2°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня также выпадет снег, однако в Черновицкой области будет ясно. Температура в дороге -5°… -9°. В субботу на этом маршруте местами переменная облачность, а в Черновицкой области пройдет снег.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°