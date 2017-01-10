На популярных украинских маршрутах выпадет снег, на западе температура до -9°

На автодорогах Украины в ближайшие дни ожидается снег, на западе температура опустится до -9°.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня местами пройдет снег, температура до -9°. Завтра на этом маршруте также ожидаются осадки в виде снега, температура от -4°...+2°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня местами также выпадет снег, температура в дороге -5°... -9°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до -9°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет снег. Температура в дороге -4°... -5°. Завтра по этому маршруту обещают переменную облачность, температура -3°... -2°.

На Мариупольском направлении сегодня также выпадет снег, температура -5°...+1°. Завтра по этому маршруту местами снегопад и переменная облачность, в Мариуполе ливень, температура -3°... +2°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня также выпадет снег, однако в Черновицкой области будет ясно. Температура в дороге -5°… -9°. В субботу на этом маршруте местами переменная облачность, а в Черновицкой области пройдет снег.

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