Неустойчивая зима и приход весны по расписанию: синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в 2017 году
Этой зимой в Украине будут и лютые морозы, и оттепели.
Таким прогнозом на 2017-й год поделился начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Сегодня.
По его словам, и в зимний, и в летний периоды средние температуры ожидаются выше нормы, так как тенденция к общему потеплению продолжается.
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"Но этой зимой будут и лютые морозы, и оттепели, а летом, как обычно, и жара, и прохлада с ливнями, точные даты которых предсказать невозможно", — рассказал Кульбида.
Кроме того, о температурных "качелях" в течение года говорит и завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Нацакадемии наук профессор Вазира Мартазинова.
"Зима будет неустойчивой. Наберется всего 20—25 морозных дней, — отметила Мартазинова. — В конце января 2017 года будет до –10, 10—11 февраля до –14, и это последние дни зимы. Дальше начинается весна", - отметила она.
Как сообщала Погода УНИАН, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что лютые морозы отпустят Украину, серьезный холод накроет часть Балкан.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°