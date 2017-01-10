Неустойчивая зима и приход весны по расписанию: синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в 2017 году

Этой зимой в Украине будут и лютые морозы, и оттепели.

Зима в Украине будет неустойчивой / Фото УНИАН

Таким прогнозом на 2017-й год поделился начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Сегодня.

По его словам, и в зимний, и в летний периоды средние температуры ожидаются выше нормы, так как тенденция к общему потеплению продолжается.

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"Но этой зимой будут и лютые морозы, и оттепели, а летом, как обычно, и жара, и прохлада с ливнями, точные даты которых предсказать невозможно", — рассказал Кульбида.

Кроме того, о температурных "качелях" в течение года говорит и завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Нацакадемии наук профессор Вазира Мартазинова.

"Зима будет неустойчивой. Наберется всего 20—25 морозных дней, — отметила Мартазинова. — В конце января 2017 года будет до –10, 10—11 февраля до –14, и это последние дни зимы. Дальше начинается весна", - отметила она.

Как сообщала Погода УНИАН, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что лютые морозы отпустят Украину, серьезный холод накроет часть Балкан.