Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Черновицкой области

09:27, 10 января 2017
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Сегодня, 10 января, в горах Черновицкой области ожидается значительный уровень лавинной опасности.

УНИАН
В Черновицкой области ожидается значительный уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"10 января в горах Черновицкой области значительный (III) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вблизи села Деловое Раховского района 8 января на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.

В результате схода лавины движение на дороге осуществлялось в одностороннем режиме, никто не пострадал.

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