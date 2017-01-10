Киев сегодня продолжит засыпать снегом, днем до -5°

08:30, 10 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 января в столице днем до -5°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -6°. Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.

Украину заполонили снег и морозы (фоторепортаж)

Сегодня солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, 6 января в Украине пройдут дожди и снег. Холоднее всего будет на западе - до -13°.

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