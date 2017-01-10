В Украине сегодня местами пройдет снег, в западных регионах до -9° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 января, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на западе - до -9°.
В столице сегодня пройдет снег, днем -5°. Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.
Украину заполонили снег и морозы (фоторепортаж)
Во Львове 10 января без осадков, температура воздуха днем -8°. Ветер северный, умеренный.
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -7°. Ветер северный, до 6.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет снег. Температура -7°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -9°, ветер северный, до 10.5 м/с.
В Харькове пасмурно. Температура до -5°, ветер переменный, умеренный.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +2°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -1°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет снег, днем -1°. Ветер переменный, слабый.
В Северодонецке ожидается пасмурно, температура днем -3°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°