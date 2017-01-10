В Украине сегодня местами пройдет снег, в западных регионах до -9° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 января, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на западе - до -9°.

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В столице сегодня пройдет снег, днем -5°. Ветер северный и северо-западный, до 7.2 м/с.

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Во Львове 10 января без осадков, температура воздуха днем -8°. Ветер северный, умеренный.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем -7°. Ветер северный, до 6.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет снег. Температура -7°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -9°, ветер северный, до 10.5 м/с.

На западе - до -9° / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до -5°, ветер переменный, умеренный.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +2°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -1°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет снег, днем -1°. Ветер переменный, слабый.

В Северодонецке ожидается пасмурно, температура днем -3°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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