Украина в плену непогоды: некоторые области не успевают оправиться от снегопада, а синоптики прогнозируют новые порции осадков

На востоке и севере Украины синоптики прогнозируют новые порции осадков.

В Украине бушует непогода / REUTERS

Тем временем в южных обсластях до сих пор остаются непроездными дороги Одесса-Рени и Одесса-Кучурган, говорится в сюжете ТСН.

Также грузовики не пускают на участок от Одессы до Белгород-Днестровского.

Одесская область пострадала больше всего. Здесь до сих пор остаются непроездными трассы Одесса-Рени и Одесса-Кучурганы. Также ограничено движение в направлении Кропивницкого и Белгорода-Днестровского. С последствиями непогоды борются уже третьи сутки и не без жертв.

Так, во время расчистки пути умер сотрудникам дорожной службы, в настоящее время причины смерти выясняют.

Кроме того, в Килийском районе нашли замерзшее тело военнослужащего Измаильского пограничного отряда. Руководство сообщило, что на службе в эти дни мужчина не был. Кроме этого, пострадал и спасатель, он получил обморожение обеих рук и сейчас находится в больнице.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из снежного плена в Одесской области удалось вызволить уже свыше трехсот человек.

Также возобновили курсирование поезда из Измаила в Одессу. Это единственный путь, который сейчас соединяет города. Кроме того, некоторые заложники непогоды около 12 часов провели посреди поля в автобусах, прежде чем их удалось вызволить на тракторах.

Ситуацию в Киеве удалось взять под контроль только сегодня. Сейчас расчищены основные дороги, а значит, возможно, удастся избежать масштабных пробок, ведь после праздников в столице массово возвращаются путешественники.

Сообщается, что в настоящее время наихудшая ситуация в столице остается с местами для парковки и придомовыми территориями. Все это и до сих пор завалено снегом, а потому куда ставить машины - пока вопрос.

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям обещают не пускать грузовики в столицу в случае ухудшения погоды, а для водителей развернуть пункты обогрева. Некоторые из них уже работают, сообщают в Киевской областной администрации. Были обнародованы даже их адреса.

Тем временем в ожоговом центре фиксируют увеличение пациентов с обморожениями. Двое человек находятся в реанимации. "За период праздников – с отморожением, если речь идет только о переохлаждения и отморожения, поступило более 40 человек. На стационарных условиях находятся на лечении с отморожениями и переохлаждением 12 человек. Двое в крайне тяжелом состоянии в реанимации", - рассказали в ожоговом центре.

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В Виннице не теряют оптимизма. Город уже вторые сутки засыпает снегом. Всего за сутки нашли более двух десятков авто. Без крайней потребности людей просят не пользоваться автотранспортом.

Самой напряженной ситуация остается в близлежащих селах. Медики жалуются, что некоторые дороги совсем не расчищены, из-за чего врачи не могли быстро доехать к людям.

Удалось взять ситуацию под контроль и в Днепре благодаря международному опыту, считает местная власть. Так, дороги начали посыпать заранее. "Убирать снег, когда он уже выпал, - это не совсем эффективно. Перед выпадением снега мы обрабатываем специальным реагентом все дороги в городе. Укатанный снег убирать по большому счету уже бесполезно", - считают в Днепре.

Самый высокий уровень лавиноопасности объявили в Карпатах. Туристам советуют временно воздержаться от путешествий в горы. Последующие дни как здесь, так и на остальной территории Украины, морозы хоть и постепенно будут отступать, но снегопады вернутся с 11-го января.