Сильное наводнение в Таиланде унесло 21 жизнь
Мощное наводнение в Таиланде подтопило 330 тысяч домов и унесло 21-у жизнь.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Стихия ударила сразу по 12-х провинциям. В неотложной помощи нуждаются более миллиона человек.
В Аргентине из-за наводнения эвакуировали более 600 человек
Под водой оказались поля и заводы. В сотнях поселений нет электричества. Также разрушены многие дороги, закрыты несколько аэропортов. На борьбу со стихией власти привлекли военных.
Дожди в январе в Таиланде - явление редкое. Обычно сезон ливней здесь заканчивается еще в ноябре. Самые суровые паводки страна пережила пять лет назад. Тогда погибли почти тысяча человек.
Ранее УНИАН сообщал, что на юге страны не прекращаются сильные ливни, нарушено транспортное сообщение. В результате наводнений, которые в некоторых районах достигают крыш домов, пострадали свыше 700 тыс. лиц.
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