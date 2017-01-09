Завтра снегопад в Киевской области усилится, ожидается -10°

20:12, 9 января 2017
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Завтра в Киевской области будет идти снег, на дорогах местами гололедица.

Завтра в Киеве снегопад усилится, ожидается гололедица / Фото УНИАН
Завтра на Киевщине снегопад усилится, ожидается гололедица / Фото УНИАН

Как сообщает управление превентивной деятельности Национальной полиции в Киевской области, по прогнозам синоптиков, 10 января в Киевской области ожидается облачная погода, целый день будет идти снег, температура воздуха 9-10 градусов мороза.

«Утренний мелкий снег днем усилится, и будет идти до самого вечера. На дорогах местами гололедица», - говорится в сообщении.

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Сотрудники полиции обращают внимание участников дорожного движения на то, что ухудшение погодных условий отрицательно влияет на безопасность движения, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

«Учитывая это, призываем как водителей, так и пешеходов, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Без крайней необходимости не выезжайте на личных автомобилях, пользуйтесь общественным транспортом», - отмечают в полиции.

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