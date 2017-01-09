Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на ближайшие дни (видео)

Самый сложный погодный период для украинцев уже прошел.

Сильные морозы отступят из Украины / huffpost.com

Об этом заявила ведущий синоптик "Укргидрометцентра" Надежда Жук, спрогнозировав погоду в ближайшие дни, передает 5 канал.

По ее словам, самый сложный период уже прошел. "В ближайшее время морозы постепенно будут спадать. Этой ночью холоднее всего, как и ранее, будет в западных областях. В Карпатах возможно снижение температуры до -25 градусов. На остальной территории – морозы слабее. Ночью – 8-13 градусов, днем -4 -9 мороза", - отметила синоптик.

Кроме того, прогнозируется небольшой снег, за исключением крайнего запада Украины.

Начиная со среды, 11 января, дневная температура по всей Украине не будет опускаться ниже -7 градусов.

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В свою очередь заместитель начальника оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Алексей Николаенко призвал украинцев не терять бдительность, особенно на праздники.

Кроме того, в спасательной службе призвали водителей без крайней на это необходимости не выезжать на дороги, а пользоваться общественным транспортом.

"От себя хочу добавить, что бак должен быть полным, мобильный телефон заряженным. Обращайтесь по номеру телефона "101", - добавил Николаенко.

Ранее сегодня в Одесской области частично восстановили движение на дорогах.