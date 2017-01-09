В полиции рассказали, в каких областях непогода сковала движение транспорта (инфографика)

16:58, 9 января 2017
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Критическая по уровню аварийности на дорогах остается ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях.

Ограничения на движение транспорта действует сейчас в Одесской области / Фото УНИАН
Ограничения на движение транспорта действует сейчас в Одесской области / Фото УНИАН

Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В ГСЧС предупреждают о сложных погодных условиях на западе страны

Как отмечается, утром 9 января движение автотранспорта было ограничено во Львовской области. На Ивано-Франковщине и Львовщине ограничили движение грузовых автомобилей.

По состоянию на 14:00 9 января движение автотранспорта и движение грузовых автомобилей ограничено в Одесской области.

Как ранее сообщили в Нацполиции, в Украине за прошлые сутки из-за сложных погодных условий на дорогах погибли 8 человек, еще 45 - травмированы.

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